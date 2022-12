Hommage à Jean-Louis Paradis

Le 4 novembre 2022, une tragédie s’est produite tout juste à quelques pas de ma demeure. Il faut préciser que la limite de vitesse permise est de 90 km/heure sur la route de Kamouraska. Cette limite de vitesse me semble disproportionnée quand on considère la dangerosité de la configuration de la route et de ses nombreux pièges de visibilité.

Depuis près de dix ans, j’ai été témoin de beaucoup trop d’accidents; il serait plus que temps de réduire cette limite de vitesse à 70 km/h. Voici, encore une fois, une des nombreuses raisons qui devraient être prises en considération pour que le 4 novembre soit déterminant. M. Jean-Louis Paradis, un ami, est décédé à la suite d’une collision qui s’est produite le 4 novembre dernier sur la route de Kamouraska.

Pour ceux qui le connaissent, et pour les autres qui n’ont pas eu la chance de le connaître, cet homme était vraiment généreux et attachant. Lorsque j’ai acheté une maison ancestrale située à côté du moulin Paradis, Jean-Louis a été la première personne à venir me voir et à me souhaiter la bienvenue. Depuis ce mois de novembre 2014, nous sommes devenus des amis sincères.

À de nombreuses reprises, il est venu me visiter pour me raconter l’histoire du Kamouraska. Il n’était pas un historien, mais je vous le dis, il connaissait par cœur les dates de tous les faits marquants, et les noms de toutes les familles concernées par le développement du Kamouraska.

Il est venu m’aider dans mes travaux, il m’a prêté des outils, il m’a donné de ses matériaux pour faire des améliorations chez moi, et il m’a prodigué des conseils sur comment faire. Il a travaillé sans relâche pour sauvegarder le moulin Paradis, héritage de son père. Il était un ardent défenseur des rivières, et contre toute forme de pollution.

Merci, Jean-Louis pour ce temps précieux que nous avons partagé! À sa famille, j’offre mes plus sincères condoléances.

Yves Ayotte, Kamouraska