Il est où, le bonheur? Il est là!

Le bonheur est une mosaïque composée de petits morceaux.

Charles Dumercy

Le 20 mars, la Journée internationale du bonheur

En 2012, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a décrété qu’une Journée internationale du bonheur serait célébrée le 20 mars de chaque année. Dans sa résolution, l’assemblée générale reconnaît que la recherche du bonheur et du bien-être sont des objectifs fondamentaux de l’être humain partout dans le monde. Par cette consécration, l’ONU convie les états membres à élaborer de nouvelles mesures qui tiennent mieux compte de l’importance de la recherche du bonheur et du bien-être, et à adopter une approche plus inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique qui favorise le développement durable, l’élimination de la pauvreté, ainsi que le bonheur et le bien-être de tous les peuples. Par ailleurs, elle nous invite tous à célébrer cette Journée internationale du bonheur par des initiatives éducatives et de sensibilisation.

Mais, qu’est-ce qu’être heureux? Comment définit-on le bonheur? Certains chercheurs et organisations internationales élaborent et utilisent des indicateurs divers tels que le bonheur intérieur brut (BIB) pour mesurer la qualité de vie dans les pays; ou encore l’indice de développement humain (IDH) afin d’évaluer le niveau de développement des pays en se fondant non pas sur des données strictement économiques, mais sur la qualité de vie de leurs habitants. En cherchant sur la Toile, il est facile de trouver des définitions du bonheur, et diverses façons d’évaluer les niveaux de bonheur, qui incluent des caractéristiques économiques, sociales, environnementales et culturelles, la santé, l’évaluation du bien-être, et plus encore. Ces outils d’évaluation et d’analyse sont importants et nécessaires pour les dirigeants. Mais pour nous, citoyens et citoyennes, comment évaluer et augmenter notre niveau de bonheur? Je suggère d’ouvrir une réflexion sur ce qui nous rend heureux, et d’y accéder le plus souvent possible pour hausser notre mieux-être.

Le bonheur pour l’équipe des Ateliers Mon-Choix

J’ai amorcé cette réflexion avec l’équipe des Ateliers Mon-Choix. Cette petite enquête maison m’a permis de déterminer que pour toute l’équipe, le bonheur se retrouve dans les choses simples de la vie, et se vit au quotidien. On le définit comme une harmonie entre les actions et les valeurs profondes. Ce n’est pas un état constant, mais un état évolutif. C’est être capable de reconnaître et de vivre pleinement chaque instant de petits bonheurs dans la journée, dans la vie. C’est avoir la chance et la santé pour faire ce que l’on veut, et le privilège de vivre des moments exceptionnels avec les êtres aimés. Cette notion de vivre le bonheur lorsqu’on est avec la famille, les enfants et les amis est généralisée. Le partage des plaisirs du moment présent, de voir les enfants s’amuser, permet de créer des souvenirs. Sentir que ceux qui nous entourent sont heureux rend heureux!

Certaines personnes éprouvent du bonheur lorsqu’elles sont dans l’action, particulièrement au plan artistique, comme peindre, écrire, jouer de la musique, chanter. Ces activités leur apportent un réel bien-être, tout comme le fait d’être occupé, simplement d’avoir des activités dans la journée, surtout celles qui permettent un accomplissement personnel. Pour d’autres, c’est être dans la nature, contemplatif et reconnaissant de vivre un merveilleux moment de paix dans un lieu idyllique tel le Kamouraska.

Enfin, et surtout, le bonheur se conjugue avec le don de soi. Faire plaisir aux autres, aider, rendre service, se coucher le soir avec le sentiment d’avoir fait du bien à d’autres, d’avoir réalisé de bonnes actions, voilà ce qui apporte un bien-être intérieur nommé bonheur!

Je vous invite à porter attention à ce qui vous rend heureux et heureuses et d’en faire votre guide de vie!

Collaboration spéciale : Monique Côté pour les Ateliers Mon-Choix.