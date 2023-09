Inauguration de l’École primaire rénovée de Saint-Pamphile

Le Centre de services scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud a officiellement inauguré, le 11 septembre dernier sous forme de journée portes ouvertes, l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile. L’investissement réalisé dans le cadre de ces rénovations frôle les 5 M$.

À la suite d’observations réalisées en 2021, il était évident que l’école Saint-Joseph était devenue désuète. Juan Mercier-Bélanger, directeur des ressources matérielles au CSS de Côte-du-Sud, a fortement conseillé aux instances supérieures que celle-ci devait obtenir du financement afin de se refaire une beauté.

« Chaque année, nous disposons d’une enveloppe en maintien de bâtiment et, puisque l’indice de vétusté était assez haut pour le bâtiment, on a décidé d’y investir une partie des fonds », a déclaré M. Mercier-Bélanger, lors de l’inauguration.

Pour l’exécution des travaux, les élèves et le personnel de l’école Saint-Joseph ont dû, pour l’année scolaire 2021-2022, déménager temporairement dans une aile du sous-sol de l’école secondaire de la Rencontre située dans la même localité.

« En déplaçant la clientèle à l’école secondaire de Saint-Pamphile, cela nous a permis d’exécuter les travaux en l’espace d’une année au lieu de les échelonner sur quatre ans puisqu’il n’y a que sept semaines par été pour faire les travaux », a-t-il ajouté.

En somme, il s’agit d’un investissement de près de 5 M$ visant une multitude de changements et d’ajouts, dont de nouveaux revêtements de planchers, des locaux réaménagés, la mise aux normes de système électrique et de plomberie, des toilettes réorganisées avec de nouvelles facilités, et des écrans d’affichage numérique, pour ne nommer que ceux-là. Des abreuvoirs modernes ont également été installés à certains endroits névralgiques de l’école.

« Les nouveaux aménagements devraient avoir une durée de vie d’au moins 25 ans », a conclu Juan Mercier-Bélanger.