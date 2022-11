Industrie forestière : Approvisionnement et camionnage préoccupent dans la région

Le PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) fait une tournée du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour visiter des entreprises forestières, ainsi que des chambres de commerce et des intervenants en matière de développement socioéconomique.

Pour Jean-François Samray, ces tournées des régions sont importantes pour prendre le pouls du milieu. Maintenant qu’elles sont possibles en raison de la levée des restrictions sanitaires, il en a prévu quelques-unes à son agenda. « Ça permet de venir voir les particularités régionales directement sur le terrain. Le Québec est un grand territoire forestier, fort différent », a dit M. Samray lors d’un entretien.

Cela lui permet aussi d’entendre les préoccupations du milieu. « L’approvisionnement est un dossier important, il est plus tendu [NDLR : Le bureau de mise en marché a mis moins de bois sur le marché]. On parle aussi de la disponibilité à la baisse des heures de camionnage, ce qui doit nous rendre plus agiles », ajoute-t-il.

Ce dernier salue la nomination de la députée de Rimouski comme ministre des Forêts. Une rencontre a permis de faire un premier tour de piste des réalités de 2022. Il applaudit le fait que la ministre provienne des régions.

Économie des régions

Lors de son plus récent congrès, le conseil a dévoilé une toute nouvelle étude d’impact économique de l’industrie du bois du Québec portant sur l’année 2021. Celle-ci vient confirmer l’importance économique de l’industrie forestière au Québec, tant pour sa contribution à la balance commerciale que pour les nombreux revenus qu’elle crée pour les différentes régions. Au total, l’impact de l’industrie sur l’économie du Québec se traduit par 130 000 emplois qui totalisent des revenus pour les travailleurs à hauteur de 7,5 G$. « Ça permet de mesurer sur des faits et non pas que sur des impressions. C’est fondamental, car les faits parlent d’eux-mêmes », a dit M. Samray.

L’industrie a aussi prôné qu’elle fait partie des solutions à la crise climatique. Il est question entre autres de l’importance de la forêt dans la décarbonation ici et ailleurs, du rôle des constructions en bois pour l’économie circulaire et pour le climat, de l’innovation dans les domaines de l’emballage et de la fabrication de panneaux, ainsi que de la valorisation de la biomasse.

Principal porte-parole de l’industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage de résineux et de feuillus, de déroulage, de pâtes, de papiers, cartons et panneaux, et des fabricants de bois d’ingénierie.