Infirmières : Offensive syndicale qui met les CISSS en demeure

« Plusieurs de nos membres sont contraintes, voire menacées, d’effectuer du TSO de manière répétitive et abusive, les forçant souvent à travailler pendant 12 à 16 h, ce qui a pour effet de les épuiser et de les mettre à risque de dispenser des soins non sécuritaires et de qualité », dénonce la présidente.

Selon elle, à l’hôpital de La Pocatière, le département des soins critiques (urgences et soins intensifs) subirait du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire de manière régulière. «Les fins de semaines sont problématiques et le quart de nuit est le plus durement touché et ceci, sans compter les transferts inter-hospitaliers qui sont non prévisibles», a-t-elle indiqué.