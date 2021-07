Invitation à la concertation régionale pour le projet d’Espaces bleus

Cette nouvelle a également soulevé des préoccupations et des questionnements tant chez les élus que dans le milieu culturel bas-laurentien. Une des forces et des grandes fiertés de notre région est notre historique de concertation hors du commun. Malheureusement, nous avons jusqu’ici été témoins de la nouvelle et de l’avancement de la démarche sans avoir été interpellés dans la réflexion. Alors que ce grand projet semble se mettre en forme, nous ne sommes pas autour de la table avec vous.

Nous avons pourtant bien entendu et compris l’intention de collaborer avec les institutions muséales de la région, les expertises et l’écosystème en place. Comme vous le savez, nous œuvrons au quotidien au service de la consolidation et du développement culturel et artistique du Bas-Saint-Laurent inscrit dans un développement régional global. Le réseau des institutions muséales de notre région joue un rôle clé dans l’écosystème culturel bas-laurentien et comme maillon d’une même chaîne, nous considérons que la pertinence et l’expertise qui caractérisent nos musées sont incontournables. La complémentarité et la pérennité des acteurs qui composent notre milieu culturel motivent notre mobilisation.