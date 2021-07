Invitation aux Arrêts gourmands de L’Islet

Également présent, le ministre de l’Agriculture André Lamontagne, a ajouté qu’avec la pandémie, l’importance de l’achat local est particulièrement ressortie. « On a redoublé d’ardeur pour favoriser l’achat de produits québécois. Avec les Arrêts gourmands, c’est toute la question de l’agrotourisme et de l’agriculture de proximité. Plus on réussit à bâtir une image de marque qui est forte, plus on est capable de susciter une adhésion et un lien de confiance entre les gens qui produisent et ceux qui consomment. En Chaudière-Appalaches, vous êtes des précurseurs », a dit le ministre.