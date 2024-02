ITAQ : C’est parti pour la formation pour les apprentis maréchaux-ferrants

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) invite les intéressés par la formation d’apprenti maréchal-ferrant à s’inscrire sans tarder à la prochaine formation qui débutera le 7 octobre prochain. Grâce à cette formation, ces apprentis seront bien outillés pour accompagner des maréchaux-ferrants chevronnés et prendre encore plus d’expérience terrain (autant avec les chevaux, les techniques que la clientèle) pour, par la suite, devenir eux-mêmes maréchaux-ferrants.

Emma Werenchuk et Gabriel Pelletier, deux des diplômés du cours d’apprenti maréchal-ferrant, ont récemment brillé aux Canadian Horseshoeing Championships, à Ancaster, en Ontario. « Emma a remporté la deuxième place sur neuf candidats de partout au Canada. Tandis que Gabriel a quant à lui impressionné les juges par la qualité de son travail, lui déroulant le tapis rouge pour une merveilleuse carrière dans le monde de la maréchalerie », affirme Francis Dufresne-Cyr, formateur.

Pour pouvoir suivre cette formation, il suffit d’avoir plus de 16 ans, détenir une expérience minimale avec les chevaux et posséder une excellente forme physique. Offerte au campus de La Pocatière, la formation se tient du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et s’échelonne sur 15 semaines. Trois stages en milieu de travail sont prévus dans la formation (15 semaines de cours + 5 semaines de stage). Les étudiants y apprennent, entre autres, l’anatomie et la physiologie des membres et du pied du cheval, les principales pathologies, la manipulation de base du cheval, le parage du pied, le travail à la forge et le ferrage de base à chaud ainsi que le ferrage selon les différentes disciplines équestres. Le groupe est limité à dix étudiants et il ne reste que six places.

Pour s’inscrire et pour avoir toute l’information sur cette formation, consultez la page web du Service de la formation continue de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec