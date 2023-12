ITAQ : Josée Boutin nommée directrice des ressources financières

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce la nomination de Josée Boutin, CPA, au poste de directrice des ressources financières. Possédant une feuille de route de plus de 20 ans d’expérience dans son domaine, elle a évolué au Cégep de Saint-Hyacinthe comme coordonnatrice des ressources financières, où elle était responsable du cycle comptable complet, allant du processus budgétaire jusqu’aux audits externes.

Sa connaissance du fonctionnement du milieu collégial et de ses différents enjeux, en plus de son professionnalisme et de sa volonté de mettre en place des systèmes efficaces seront assurément des atouts pour notre direction des ressources financières ainsi que pour l’ensemble de l’ITAQ. Mme Boutin est entrée en fonction le lundi 11 décembre et sera présente sur le campus de Saint-Hyacinthe.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec