ITAQ : Un climat tendu derrière le départ d’Aisha Issa ?

Dans le silence presque complet, la directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) Aisha Issa a officiellement quitté son poste le 8 novembre. Sous le couvert de l’anonymat, des voix s’élèvent en coulisses pour remettre en doute les raisons de ce départ, et évoquer des démêlés avec le président du conseil d’administration.

Aucun communiqué de presse n’a encore été publié par l’ITAQ au sujet du départ de Mme Issa et de la nomination de sa successeure par intérim. Le Placoteux a appris l’information par le biais d’une communication interne qui nous a été transférée. Son départ a été officialisé le 8 novembre par la nomination par le conseil des ministres de Karine Mercier à titre de directrice générale par intérim.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste de directrice générale par intérim à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) », a écrit le jour même la principale intéressée sur son compte Linkedin, elle qui occupait depuis mars dernier le poste de directrice des programmes d’études et de l’enseignement de l’Institut.

Le lendemain, c’était au tour d’Aisha Issa de s’exprimer sur son changement d’emploi. « C’est avec joie et honneur que je poursuis mon travail au sein du cadre institutionnel du gouvernement du Québec en me joignant à l’honorable Liza Frulla de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Je remercie toute l’équipe de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) ainsi que le conseil d’administration. C’est avec grande fierté que je mettrai à contribution mon expertise du domaine bioalimentaire, changements climatiques et réponses d’adaptation », a-t-elle écrit.

Climat tendu ?

Les raisons officielles entourant le départ d’Aisha Issa demeurent floues, mais certaines informations communiquées par des membres du personnel et d’autres partenaires gravitant autour de l’ITAQ suggèrent un climat tendu dans les derniers mois entre le président Alain Chalifoux et la directrice générale démissionnaire.

L’ensemble de ces propos, récoltés au lendemain du départ de la directrice générale, s’ajoute à ceux d’une lettre anonyme envoyée à votre hebdomadaire par Xpresspost, expédiée depuis Saint-Hyacinthe le 23 octobre dernier.

Cette missive fait également état d’une situation tendue entre le président de l’ITAQ et Aisha Issa, et du souhait de ce dernier de réduire les activités pédagogiques au campus de La Pocatière.

Parmi les événements recensés, mentionnons le rapatriement de certains programmes et activités du campus de La Pocatière vers celui de Saint-Hyacinthe, comme la production laitière et la transformation des aliments, ce à quoi Aisha Issa se serait opposée face au président lors de la réunion du conseil d’administration du 20 juin dernier.

À cela s’ajoute l’ouverture d’un nouvel AEC — sans préciser lequel — dont on estimait qu’il aurait des impacts positifs au campus pocatois, mais au sujet duquel Alain Chalifoux aurait manifesté de la résistance.

Le Placoteux a tenté en vain de discuter avec les personnes témoins de ces situations, dont les noms sont cités dans cette lettre anonyme. Votre hebdomadaire a également tenté de joindre Alain Chalifoux, mais ce dernier a décliné toute demande d’entrevue.

« Il n’est pas dans les habitudes de l’administration publique de commenter des allégations émanant de lettres anonymes. De fait, M. Chalifoux n’accordera pas d’entrevue à ce sujet », a répondu par courriel l’équipe des relations avec les médias du ministère du Conseil exécutif.

Réactions

Informé de la situation, le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé n’a pas caché ses préoccupations. « Chaque fois que la direction change, ça amène toujours une certaine forme d’inquiétude. On va observer de près ce qui s’en vient, pour que les intérêts du campus de La Pocatière soient bien représentés, et que celui-ci demeure dans les plans de la future direction. »

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a pour sa part avoué que l’ITAQ semblait bien en selle, au vu de la nature positive des communications qui en émanent, entre autres sur les médias sociaux. S’il a souhaité ne pas commenter les questions de régie interne de l’établissement, il reconnaît avoir entendu des échos de personnes travaillant à l’ITAQ souhaitant que les « choses aillent mieux ». « Je vais demeurer à l’affût de la situation, et je suis prêt à aider pour que les choses fonctionnent si jamais on m’interpelle en ce sens. »