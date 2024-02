ITAQ : Une nouvelle formation en soins des bovins et équins

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) dévoile une toute nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en Perfectionnement en soins des bovins et équins. Cette formation novatrice, d’une durée de 915 heures, est destinée à perfectionner les compétences des techniciens de santé animale et à apporter une assistance spécialisée aux vétérinaires œuvrant dans le secteur des bovins et des équins. Une première cohorte est attendue au campus de La Pocatière dès la session d’automne 2024.

Cette AEC offre une opportunité unique pour les professionnels de la santé animale d’approfondir leurs connaissances et compétences spécifiquement axées sur les besoins complexes des bovins et des équins. Avec un programme complet et pratique, les participants auront accès à des cours spécifiques couvrant l’anatomie et les pathologies des bovins et des équins, l’assistance en reproduction bovine, l’analyse des régies des élevages, et bien plus encore.

« Le lancement de cette AEC souligne l’engagement de l’ITAQ envers l’amélioration continue de l’éducation dans le domaine des soins aux animaux et ainsi trouver des solutions pour venir en aide aux vétérinaires ainsi qu’aux producteurs. Nous sommes convaincus que cette formation contribuera de manière significative à l’élévation des normes de soins pour les bovins et équins, assurant ainsi le bien-être optimal de ces précieux animaux », indique Karine Mercier, directrice générale par intérim.

Pour plus d’informations sur l’AEC et pour s’inscrire, consultez la page ITAQ | AEC Perfectionnement en soins des bovins et équins (PSBÉ). Les admissions se font via le site du Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ). La date limite est le 1er avril 2024.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec