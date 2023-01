Janvier sous un blizzard de spectacles

Alors que les flocons se font balayer par le vent sur les routes et les rues de la Côte-du-Sud, l’équipe des Arts de la scène (ADLS) se prépare à accueillir des dizaines d’artistes aux styles et démarches artistiques bigarrées en janvier, d’ailleurs cinq spectacles sont à l’affiche.

Elliot Maginot

Âme solitaire et contemplative, Elliot Maginot auteur-compositeur-interprète aime explorer de nouveaux sons, peaufiner les textures, manier les mots et étoffer ses orchestrations. Le samedi 21 janvier à 20h à la salle Promutuel Assurance, il présentera les pièces de son plus récent opus « Easy morning » co-réalisé avec Connor Seidel où il conjugue la douceur des cordes et la chaleur des cuivres.

Thomas Levac

Le vendredi 27 janvier à 20h, « l’homme qui crie plus vite que son ombre » Thomas Levac prend d’assaut le Cabaret Cogeco. Il peut décaper les tympans autant par la véracité de son propos que par le nombre de décibels de sa voix. D’abord auteur humoristique, il a participé à l’écriture des spectacles d’Adib Alkhalidey, Mariana Mazza, Katherine Levac et est à la barre de plusieurs balados, dont Couple ouvert et Deux princes.

Guy Nantel

Le samedi 28 janvier à la Salle Edwin-Bélanger à 20h Guy Nantel présente son sixième spectacle solo. Cette fois, il revient sur son parcours en politique et prend à parti les spectateurs. C’est une occasion de confronter ou conforter ses convictions avec l’humoriste.

Katia Rock

Le dimanche 29 janvier, c’est au tour de Katia Rock d’ensorceler le public de sa voix transcendante à 15h à la Salle Promutuel Assurance. Son univers musical folk-rock révolutionne autour de l’urbanité et des mélodies ancestrales. Elle s’inspire autant de la ville que de sa communauté de Uashat-Mak-Maliotenam pour créer.

Journée internationale du pop corn

Dans le cadre de la Journée internationale du pop corn, les Le cinéma Montmagny des Arts de la scène offre un petit maïs soufflé gratuit à l’achat d’une entrée cinéma pour le film à l’affiche exclusivement le jeudi 19 janvier.

La programmation régulière

La programmation se trouve sur ADLS.ca. Il est possible de se procurer des billets à la billetterie (29, rue St-Jean-Baptiste), par téléphone au 418-241-5799 ou dans l’un des trois points de vente de la Côte-du-Sud.

Source : ADLS