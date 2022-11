Jeux du Québec : Saint-Pascal se prépare à l’arrivée de plusieurs centaines de personnes

Saint-Pascal accueillera des compétitions, et surtout hébergera des jeunes et leurs accompagnateurs dans le cadre des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup en mars 2023. Des bénévoles sont toujours recherchés et les commerçants seront invités à participer.

Emilie Poulin de la Ville de Saint-Pascal agira à titre d’adjointe à la chef de site pour la portion Kamouraska des jeux. Pour Saint-Pascal, les écoles primaire et secondaire seront bien remplies par la venue de 600 jeunes dans le premier bloc, et de 600 autres jeunes dans le second bloc.

« Nous allons recréer une Place des jeux sur le stationnement de l’école, comme la Place des jeux de Rivière-du-Loup. On va en profiter pour proposer une programmation complète d’activités pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour nos familles de Saint-Pascal, car ce sera la semaine de relâche », précisait Emilie Poulin. L’événement se tiendra entre le 3 et le 11 mars 2023.

Saint-Pascal devra aussi nourrir tout ce beau monde matin et soir, et préparer des boîtes à lunch pour les athlètes le midi. Un comité sera dédié à la logistique des transports. Les épreuves de ringuette et de hockey féminin se tenant à l’aréna, il ne sera pas nécessaire de fermer des rues, un chemin d’accès piétonnier et sécuritaire pour les jeunes existant déjà derrière l’école en direction du centre sportif.

Après deux reports, le comité de Saint-Pascal a été reformé au niveau des « super » bénévoles. Toutefois, la région a besoin de centaines de bénévoles pour Saint-Pascal et La Pocatière, et les gens sont invités à s’inscrire dès maintenant sur le site des Jeux.

Quant aux commerçants, ils seront invités à s’impliquer d’une façon qui reste à préciser. « Il y aura beaucoup de monde en ville et ça ne repassera pas souvent. On veut s’assurer que ce soit intéressant pour eux également », a dit Emilie Poulin. En effet, au-delà des 1200 athlètes et accompagnateurs, il faut penser aux visiteurs et aux parents qui assisteront aux épreuves.

Rappelons que La Pocatière n’héberge pas d’athlètes, mais on y accueillera les épreuves de patinage artistique et du hockey masculin.