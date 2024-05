Joe Bocan et Émile Bilodeau à Saint-Germain cet été

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska poursuivent leur partenariat pour la présentation de spectacles du Réseau d’été du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec). Cet été, ils proposent Joe Bocan le samedi 6 juillet, et Émile Bilodeau le vendredi 16 août au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Dans l’élaboration de ce spectacle qui souligne ses 40 ans de carrière, Joe Bocan s’entoure de créateurs de la nouvelle génération, ce qui lui permet de continuer à explorer toutes les facettes de sa démesure. Joe Bocan n’a jamais craint de se montrer authentique, et ce n’est pas à 66 ans qu’elle s’empêchera d’être audacieuse, sexy et provocante. Artiste engagée fidèle à elle-même, Joe Bocan revisite un répertoire qui s’échelonne sur près de 40 ans, en offrant ses grands succès dans un nouvel écrin.

Quant à Émile Bilodeau, lui aussi un artiste engagé, il porte encore drapeaux et macarons. Il manifeste et se met le bras dans le tordeur politique s’il le faut, souvent pas sans conséquence. Dans ce cinquième opus, on constate que le très assumé Émile Bilodeau a vu sa vie personnelle subir les contrecoups de ses prises de position. Il invite son public Au bar des espoirs où il s’ouvrira à tous.

Les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon