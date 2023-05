Josée-Ann Dumais élue conseillère à Mont-Carmel

Josée-Ann Dumais a remporté l’élection partielle tenue le 21 mai dernier à Mont-Carmel. Elle affrontait Rosemary Lévesque qui se présentait pour la seconde fois à une élection au poste de conseillère municipale.

Mme Dumais a remporté l’élection par 114 voix contre 53 pour son adversaire.

« Le plus important pour moi, ce sera de contribuer, grâce à mon implication, à la création d’un climat propice à l’échange, au débat et à la participation citoyenne. J’ai envie que les citoyens de Mont-Carmel se sentent écoutés, considérés et que nous les informions efficacement des changements qui les touchent. C’est une mission qui me motive grandement », a-t-elle déclaré.