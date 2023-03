Journée du livre et du droit d’auteure : Rencontre avec l’auteure et formatrice Marie Laberge

La journée mondiale du livre et du droit d’auteur se tient chaque 23 avril, jour proclamé en 1995 par L’UNESCO afin de rappeler l’importance du livre dans l’évolution de l’humanité et de la magie qu’il procure grâce aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothèques. La Corporation des arts et de la culture de L’Islet adhère à cette mission et propose une journée spéciale avec l’auteure Marie Laberge. Son premier livre, L’art de l’écoute, développez vos habiletés en relation d’aide vient de paraître chez Septembre éditeur.

En première partie, l’auteure partagera sa démarche et le processus d’édition ayant mené à cette première publication. La deuxième partie sera davantage consacrée au sujet du livre, et quelques bonnes pratiques seront proposées pour améliorer notre écoute. Marie Laberge habite à Saint-Cyrille-de-Lessard. Détentrice d’un baccalauréat en travail social, elle a œuvré auprès d’adolescents et, pendant plus de trente ans, auprès des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Son parcours, ses connaissances et ses habiletés en relation d’aide l’ont amenée à devenir formatrice autonome dans l’enseignement de l’écoute. Rendez-vous au Musée maritime du Québec, le dimanche 23 avril à 13 h.

Source : Corporation des arts et de la culture de L’Islet