Journée mondiale de la Poutine : Le promoteur maintenant installé à L’Islet

Yves Beaudoin, idéateur et promoteur de la Journée mondiale de la Poutine, habite désormais la Municipalité de L’Islet. Déjà, il s’est permis un arrêt dans une cantine bien connue de la région pour décerner sa célèbre certification « Poutine Spots ».

Yves Beaudoin est originaire de Warwick dans le Centre-du-Québec, un des deux endroits qui avec Drummondville revendique la création de ce met le plus emblématique de La Belle Province. Pour ce grand amateur de poutine depuis sa tendre enfance, il n’y a donc aucun doute possible, c’est à Warwick que la poutine est venue au monde comme le veut la légende, au restaurant Le Lutin qui rit de Fernand Lachance. « J’y ai mangé à ce resto et Fernand lui-même m’a servi ma poutine », confie-t-il, fièrement.