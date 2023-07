Jumelage La Pocatière et Coutances : 40 ans en 2024!

La Pocatière célébrera l’an prochain le 40e anniversaire de son jumelage avec la ville de Coutances, en Normandie. Sur la 4e avenue Painchaud, coin 12e rue de l’Hôpital, on peut apercevoir la principale trace de cette amitié durable entre les deux villes : un monument représentant la croix de Jacques Cartier. En 2024, il faudra profiter pleinement de l’occasion pour honorer ces liens qui nous unissent de part et d’autre de l’Atlantique.

En juin, j’ai passé une semaine complète en Normandie, et deux autres en Aquitaine. Ce séjour m’a confirmé l’affection profonde que nous vouent les Français : les Québécois jouissent d’un formidable capital de sympathie partout en France.

Nous sommes inextricablement liés à eux, autant par le passé que par le présent. Les liens héréditaires et culturels ont bel et bien survécu à l’éloignement géographique et aux aléas de l’histoire.

C’est encore plus vrai en Normandie, de Bayeux à Honfleur et de Tourouvre à Mortagne-au-Perche : les cœurs et les bras s’ouvrent et les langues se délient.

À Coutances en particulier, un dynamique comité veille à héberger et à guider les touristes québécois, venant réactiver l’amitié entre nos deux peuples.

Le jumelage est bien visible dans l’affichage, et le désir de l’approfondir est bien réel chez les membres du comité. Dès notre arrivée, une photographe de la presse locale nous a même pris en photo sur le balcon de l’hôtel de ville de Coutances, où flottait fièrement le drapeau du Québec.

Ému, j’en ai profité pour réciter un passage du célèbre discours du balcon de l’hôtel de ville par Charles de Gaulle, le 24 juillet 1967.

Mon souhait le plus cher est que nous soyons nombreux à raviver le comité de jumelage, pour que les célébrations du 40e soient à la hauteur de l’affection qui nous unit par-delà l’océan. Tant d’activités et d’initiatives sont possibles.

Alors, embarquerez-vous, comme jadis Champlain, Cartier et des milliers d’autres Français?

Jean-François Vallée, La Pocatière