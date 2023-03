Il est désormais possible pour la population kamouraskoise de louer de l’équipement de plein air à coût dérisoire. Selon la saison, elle pourra emprunter des raquettes, des planches à pagaie ou encore des sacs à dos de randonnée, entre autres. Dès aujourd’hui, les personnes détentrices d’un « passeport » de location pourront réserver de l’équipement en ligne pour ensuite le récupérer au Pavillon sportif de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Les personnes intéressées à emprunter l’équipement de plein air doivent d’abord choisir l’un de quatre types de « passeports ». Il y a le passeport unique, au coût de 8 $, qui permet une location ponctuelle d’équipement. Ensuite, il y a les passeports individuel, familial ou corporatif, aux coûts de 20 $, 30 $ et 40 $ respectivement. Ceux-ci donnent un accès illimité au matériel, sur une période d’un an, pour un individu ou un groupe de personnes déterminé, tant que les clauses de la politique de réservation sont respectées.

Les réservations d’équipement doivent d’ailleurs se faire à l’avance. Il ne sera pas possible de les faire sur place, puisque le personnel de la municipalité doit préparer le lieu de dépôt chaque jour, en fonction de celles-ci.

La centrale de location d’équipement située à Saint-Alexandre-de-Kamouraska sera ouverte du lundi au jeudi de 16 h à 19 h. Deux autres centrales sont prévues : une à Saint-Pascal, à l’Atelier du partage, et une autre à La Pocatière. L’ouverture de la centrale de Saint-Pascal serait prévue pour le 23 mars, indique Josée Castonguay, chargée du projet Loisirs-Kamouraska porté par la Maison de la famille du Kamouraska. Les détails de la centrale de La Pocatière restent à déterminer.

Principe de bibliothèque

Rendre le plein air accessible est un besoin exprimé dans la communauté kamouraskoise depuis plusieurs années, explique Josée Castonguay. « Le but des centrales de location d’équipement est d’avoir un grand éventail de matériel disponible à la réservation et à l’utilisation, que celle-ci ne soit pas nécessairement sur place, mais qu’on puisse apporter l’équipement avec nous, puis le ramener. C’est un peu comme un principe de bibliothèque, finalement. »

Ce projet s’inscrit également dans les valeurs prônées par la Maison de la famille, soit de promouvoir le développement de saines habitudes de vie. L’initiative, soutenue par plusieurs partenaires et par de l’aide financière, aurait été amorcée en 2018. Il est possible d’effectuer des dons pour contribuer à l’accessibilité des familles kamouraskoises au plein air. Pour ce faire, et pour effectuer soi-même une location, rendez-vous au www.mfkamouraska.com/loisirs-kamouraska.