Kim Côté du bistro Côté Est gagne un Prix Renaud-Cyr

Le chef cuisinier du bistro Côté Est de Kamouraska, Kim Côté, est très fier. Lors d’une cérémonie qui avait lieu à Québec, il a récemment mérité un prestigieux prix Renaud-Cyr. Cette reconnaissance vise à rendre hommage aux chefs et artisans qui mettent en valeur les produits du terroir québécois.

« C’est véritablement une fierté, et ça encourage à continuer. Je suis très honoré. Travailler avec les produits d’ici demande beaucoup de travail. Chez Côté Est, on s’est toujours fait un point d’honneur de le faire, et de collaborer étroitement avec les producteurs », explique Kim, chef propriétaire avec sa conjointe Perle Morency.

« Kim Côté propose une table qui met en valeur le patrimoine alimentaire et la culture culinaire, dans un resto riche d’une vue splendide sur le fleuve. Amateur de chasse et de pêche, il a lancé en 2012 le petit café-resto de village Côté Est pour miser sur les produits de l’est de la province », écrit le comité évaluateur, formé de cinq juges.

Renaud Cyr

Renaud Cyr a été chef propriétaire et fondateur du Manoir des Érables à Montmagny. Il est considéré comme un pionnier dans l’utilisation des produits régionaux québécois. Son fils Frédéric est directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac. Les prix qui portent son nom sont présentés depuis 25 ans.

« Il a toujours cru que nous devions découvrir les viandes de gibier, dont le loup-marin [phoque] », note Perle Morency. « Kim est l’un des rares chefs qui ont su mettre en valeur les produits rares ou inusités qui représentent bien notre identité culinaire particulière. »

Les fournisseurs de Côté Est vont de la Côte-du-Sud aux Îles-de-la-Madeleine. Le bœuf provient de Saint-Germain et de Mont-Carmel, le chevreau de Rivière-Ouelle, les pintades de Cap-Saint-Ignace, les fruits de Saint-Roch-des-Aulnaies. « En automne, nous pouvons acheter jusqu’à 1500 livres de poires. Si j’en ai trop, je les envoie à Martin [Desautels] de la microbrasserie Tête d’allumette, qui en fait une bière. Cette collaboration mutuelle, c’est l’avenir », conclut celui qui partira bientôt pour les Îles-de-la-Madeleine pour chercher du crabe, des pétoncles et du loup-marin pour garnir le menu toujours en évolution de Côté Est. Nos espions nous disent que le chef entend aussi offrir cet été des mets cajuns.

Éric Archambault, chef formateur au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup depuis 2015, a aussi mérité une reconnaissance dans la catégorie Enseignant.

Les autres gagnants sont Sébastien Laframboise, chef du restaurant Le Parlementaire à Québec, Jean-François Pelchat, de La Villa Vinaigres & Jardins de Saint-Pierre-de-Broughton, et Jean-Paul Grappe, chef à la retraite de Montréal.