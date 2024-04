Klô Pelgag et Laurence-Anne au Kamouraska cet été  

Le Centre d’art de Kamouraska dévoile la programmation de la 2e édition de son festival d’arts vivants ARCHIPEL. Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet, près de 70 artistes, dont une cinquantaine bas-laurentiens, offriront leurs spectacles dans diverses disciplines à Kamouraska, Saint-Pascal et Saint-Denis-sur-mer.

Le vendredi festif à Kamouraska convie les festivaliers dans différents lieux notoires du village, pour une expérience déambulatoire incluant conte, accordéon, fanfare mobile, DJ et spectacle solo au piano, avec Patrick Courtois, le duo d’accordéonistes Cassandre et Benoît, l’Orchestre continental, DJ DORO et Klô Pelgag.

Le lendemain, le festival se poursuit avec un après-midi familial. La Place de l’Expo de Saint-Pascal s’animera par une programmation participative incluant du cirque, de la danse, des arts visuels, de la musique, du conte et des marionnettes. Des prestations originales et des ateliers d’expérimentation avec Rebond, Moi à l’œuvre et le Papillon social club auront lieu.

Toujours à Saint-Pascal, samedi soir, à La Place de l’Expo, l’église et l’Hôtel Victoria sont les hôtes d’une programmation de musique percussive, concert swing, spectacle dream pop et cabaret littéraire. Le Mississippi Sound System, Saint-Swing-de-Kamouraska, Laurence-Anne et le cabaret de poésie et de musique Le Vaisseau, seront de la partie.

C’est à la Chapelle de la Grève à Saint-Denis-sur-mer, que se clôture le festival dimanche, avec les prestations de danse contemporaine, conte, musique traditionnelle et podorythmie, avec Fleuve | Espace danse, Patrick Courtois et le trio Salicorne.

Les passeports 3 jours et les billets sont en vente dès maintenant au www.festivalarchipel.ca.