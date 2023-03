La 56e Finale des Jeux du Québec atteint son but

Toute bonne Finale a une fin. Après avoir mis en scène de brillants exploits sportifs dans des sites pleins à craquer et une bonne humeur généralisée, la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022 s’est conclu le 11 mars en laissant des souvenirs heureux aux participants, aux spectateurs et à la population régionale.

Ayant dû composer avec deux douloureux reports pendant la pandémie, comme autant de blessures chez un athlète à l’entraînement, le Comité organisateur a été récompensé pour sa résilience avec une météo clémente, une affluence monstre et 2200 bénévoles investis dans leur mission. L’équipe a ainsi atteint, voire largement dépassé, tous les buts qu’elle s’était fixés avant la compétition, principalement celui de mobiliser tout le milieu autour du retour de la flamme des Jeux, 52 ans après la première Finale de 1971.

« Nous sommes sans voix devant l’incroyable engouement qui s’est créé autour de l’événement. Les gens l’avaient tellement attendue, cette Finale, qu’ils se sont déplacés massivement, tous les jours, sur tous les sites. Les gradins ont souvent atteint leur capacité maximale, nos boutiques officielles se sont fait dévaliser en quelques jours. Nous avons continuellement dû nous ajuster à ce succès. Malgré la fatigue qui s’accumulait de jour en jour, l’équipe a été énergisée par cet enthousiasme populaire », résume Karine Malenfant, directrice générale du Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec.

Les deux cérémonies officielles, tenues au Centre Premier Tech, ont notamment été présentées à guichet fermé. Des milliers de spectateurs se sont également déplacés dans les gymnases, les arénas — Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, Centre sportif de Saint-Pascal, Centre Bombardier de La Pocatière — et à la piscine pour voir les jeunes athlètes repousser leurs limites et battre des records pendant les huit jours de compétition. Notons qu’aucun athlète de Kamouraska-L’Islet n’est toutefois monté sur les podiums lors de cette Finale.

« Une réussite sur toute la ligne »

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, s’est déplacée à Rivière-du-Loup, samedi, pour assister aux dernières heures du grand rassemblement sportif et proclamer la clôture officielle des Jeux lors de la cérémonie. « Je tiens à remercier les entraîneurs, les bénévoles et tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire de cette 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 une réussite sur toute la ligne! Félicitations aux jeunes athlètes de toutes les régions du Québec qui se sont dépassés. Chérissez ces souvenirs qui vous suivront toute votre vie. On se dit à l’année prochaine et on se revoit à Rimouski! »

Pour la première fois de l’histoire du Programme des Jeux du Québec, deux Finales consécutives se tiendront dans la même région, pendant la même année de surcroît, un scénario improbable gracieusement offert par la pandémie. La ville de Rivière-du-Loup passe ainsi le drapeau à sa voisine, Rimouski, qui accueillera la Finale d’été du 21 au 29 juillet prochain. Toute l’information sur l’événement se trouve sur le site rimouski2023.jeuxduquebec.com.

Source : Jeux du Québec