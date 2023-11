La Boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches encourage l’achat local

Pour une 4e année consécutive, Tourisme Chaudière-Appalaches lance sa Boutique de Noël en ligne éphémère. Celle-ci permet aux consommateurs d’acheter des cartes-cadeaux à rabais dans plus de 100 entreprises touristiques de la région. En plus d’encourager l’économie locale, la Boutique propose des rabais allant jusqu’à 35 %, et ce, jusqu’au 21 décembre.

« Il y a quatre ans, durant la pandémie, nous avons lancé notre première Boutique de Noël pour aider nos entreprises. Depuis, chaque année, la clientèle répond présente et prend goût de pouvoir offrir des expériences uniques à leur entourage. C’est d’ailleurs pour les remercier de leur fidélité que nous avons ajouté un nouveau rabais de 35 % cette année. L’engouement est incroyable! Nous avons atteint un record de plus de 100 000 $ de vente en seulement une semaine », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

En effet, avec sa Boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) rend l’achat local simple et accessible avec ses cartes-cadeaux. Sur un même site web, les internautes peuvent avoir accès à plus de 100 entreprises de la région qui proposent des expériences allant des plaisirs gourmands à l’hébergement en passant par des activités de toutes sortes.

Neuf catégories d’expériences sont disponibles et un rabais de 15 % à 35 % est accordé sur le panier d’achat global. N’ayant aucune date d’expiration, les cartes-cadeaux peuvent être utilisées en tout temps.

« La beauté de la Boutique de Noël, c’est qu’un client peut facilement acheter des cartes-cadeaux, au montant de son choix : 25 $ dans une boutique gourmande pour l’enseignante de son enfant, 100 $ au spa pour son amoureuse, 75 $ au golf pour son papa… Ensuite, le rabais s’applique sur l’ensemble du panier d’achat. Plus le panier d’achat est généreux, plus le rabais accordé est intéressant », ajoute Mme Turgeon.

Cadeau parfait à offrir

C’est aussi une excellente idée cadeau pour les propriétaires d’entreprises qui désirent gâter leurs employés. L’équipe de TCA offre un service personnalisé pour les cadeaux d’employés.

« C’est simple pour l’employeur. On s’entend avec eux sur montant à offrir par employé. Ensuite, l’employé reçoit un code unique qui peut échanger à l’endroit de son choix dans la Boutique de Noël. C’est ultra-personnalisé. En plus, l’employeur bénéficie lui aussi d’un rabais avantageux allant jusqu’à 35 %. Tout le monde y gagne », conclut Mme Turgeon.

La Boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches est ouverte jusqu’au 21 décembre. Pour offrir des expériences uniques aux proches pour Noël et pour profiter de rabais allant jusqu’à 35 %, rendez-vous au boutique.chaudiereappalaches.com.