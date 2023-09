La CCKL boycottera Meta

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), comme d’autres Chambres à travers le Québec, répond à l’appel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et procédera à une action de boycottage de la plateforme Meta le 15 septembre prochain. La CCKL demande à l’ensemble de ses membres d’emboiter le pas et, collectivement, de se joindre à la mobilisation.

Concrètement, cela implique de ne rien publier ni même d’ouvrir les applications de Facebook et Instagram pendant vingt-quatre heures.

Rappelons que la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) qui doit entrer en vigueur en décembre prochain obligera les géants du web à verser une redevance aux médias lorsque leur contenu est diffusé sur leurs plateformes.

En réponse à cette loi, depuis le 1er août 2023, Meta bloque les contenus d’actualité en provenance des médias canadiens, de manière à ne pas avoir à leur verser de compensation.

En plus de dénoncer cette tentative d’intimidation et de chantage économique, la CCKL souligne l’importance des médias régionaux dans la collectivité.

Particulièrement dans une région comme la nôtre, pas toujours bien représentée dans l’espace médiatique national, les médias régionaux jouent un rôle crucial dans notre identité.

Reflet de qui nous sommes, les journalistes permettent de faire valoir nos enjeux de développement et d’informer les citoyens des initiatives qui prennent place sur notre territoire, en plus de maintenir une vitalité démocratique.

Le 15 septembre correspond d’ailleurs à la Journée internationale de la démocratie, faisant écho à l’importance de protéger l’information pour protéger la démocratie.

La CCKL invite donc la communauté d’affaires à délaisser les plateformes de Meta vendredi, mais surtout, à poser des gestes concrets pour démontrer leur soutien aux médias.

Afin de demeurer informé, téléchargez les applications de nouvelles, assurez-vous d’activer les alertes des sites web d’actualité régionale et locale et d’ajouter leur page d’accueil à vos favoris, et abonnez — vous à l’infolettre d’un média local.

Nous vous encourageons aussi à prioriser les médias traditionnels face aux géants du web, tant pour consulter du contenu d’actualité que pour vos placements publicitaires.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet