La CCKL, le CAE et la SADC veulent aider les petites entreprises touristiques de la région

À la suite du lancement du Projet d’aide aux petites entreprises touristiques qui prévoit des investissements totalisant 40 M$ consentis à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au Réseau des SADC et CAE, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) salue la volonté du gouvernement de vouloir valoriser un secteur économique vital comme l’industrie touristique, et entend distribuer les montants disponibles dans des projets vitaux sur les deux territoires qu’elle représente, soit les MRC de Kamouraska et de L’Islet.

Ce projet d’aide à la relance, annoncé le 11 janvier 2023 par l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), vise à accorder des contributions non remboursables aux petites entreprises touristiques. L’aide financière de DEC leur permettra de réaliser des projets d’investissement pour adapter ou développer leurs produits et leurs services en fonction des besoins de la clientèle.

Grâce aux deux contributions non remboursables de 20 M$ versés respectivement à la Fédération des chambres de commerce du Québec, au SADC et CAE, en vertu du Fonds d’aide au tourisme de DEC, ce projet d’aide sera déployé sur l’ensemble du territoire québécois grâce à l’union des forces de ces deux partenaires du développement économique régional. Ce projet est complémentaire aux interventions des autres partenaires pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

« Nos entreprises touristiques, qui sont nombreuses sur notre territoire, et qui représentent un moteur très important du développement économique, ont eu, comme on le sait, des années difficiles à cause de la pandémie. Cet argent arrive à point pour favoriser la relance de l’activité économique touristique, et la CCKL est très heureuse de mettre la main à la pâte pour favoriser cette relance », mentionne la directrice générale de la CCKL, Mme Nancy Dubé.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet