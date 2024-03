La CCKL passe en phase « développement »

Les nouvelles sont bonnes pour la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), qui présentait récemment son rapport d’activités et ses états financiers pour l’année 2023. Pour commencer son 65ième anniversaire, l’organisme annonce que l’année s’est terminée avec un surplus de 15 332$.

L’adhésion a connu une augmentation de 13 %, l’augmentation des ententes de partenariat, 55 %. Les revenus d’activités ont bondi de 66% et la vente de certificats est aussi en hausse de 51 %, ce qui représente 108 000 $.

Grâce à ces chiffres, la CCKL est fière d’annoncer que son objectif d’atteindre le demi-million $ de vente de ses certificats d’achats régional d’ici la fin de l’année 2023 a été largement dépassé, atteignant 538 886$ au 31 décembre.

Forte de ces résultats, la CCKL peut passer à l’étape suivante de son développement en procédant à l’embauche d’une nouvelle ressource d’ici la fin de l’année, afin d’appuyer la directrice générale dans cette nouvelle étape; ce à quoi le surplus de 2023 sera affecté.

« Gérer une chambre de commerce, c’est comme gérer une entreprise. Les cinq dernières années ont été des années de redressement, de stabilisation et de réimplantation dans le milieu. Nous sommes très heureux des chiffres qu’on a présentés aujourd’hui et on passe maintenant en phase développement », mentionne le président de la CCKL, M. Gabriel Hudon.

Presque tous les administrateurs sortants ont sollicité un autre mandat et deux nouveaux administrateurs se joignent à l’équipe, composée de 13 membres, soit six femmes et sept hommes. Le 65e anniversaire sera souligné tout au long de l’année, avec notamment la venue d’un homme d’affaires de renom.

