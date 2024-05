La Chaudière-Appalaches révèle ses secrets  

Nous cherchons toujours des bijoux aux alentours, mais nous ignorons bien souvent le trésor qui se cache dans notre cour… C’est ainsi que les 10 territoires de la Chaudière-Appalaches ont décidé de collaborer et de dévoiler au grand jour les secrets les mieux gardés de leur coin de pays.

Dans le but de faire rayonner la culture, le patrimoine et les paysages de la région, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) a lancé le projet « Virez Culture en Chaudière-Appalaches »; un projet par et pour la population locale.

Le CCNCA est d’abord allé à la rencontre des membres de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA). Il a été en mesure d’identifier les meilleurs endroits à visiter dans la région, lesquels ont ensuite été répertoriés sur le nouveau site virezculture.ca.

« Pour le public, le site web est notre quartier général. On retrouve une carte interactive, des capsules vidéo et l’ensemble des coups de cœur de nos partenaires. Ça fait plus de 200 propositions de sorties et de découvertes partout en Chaudière-Appalaches! […] Nous espérons que ça va vous donner le goût de prendre la route pour aller “virer culture” », raconte Magali Paquin, coordonnatrice du projet, en soulignant tout le travail d’équipe qui a été nécessaire afin de concrétiser la vision.

Le projet, financé par l’ensemble des Ententes de développement culturel, de même que par le ministère de la Culture et des Communications, représente un investissement d’environ 100 000 $. Le tout a été réalisé dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches 2022 – 2025, chapeautée par la MRC de l’Islet.

« C’est un projet qui veut insuffler un sentiment de fierté de la population envers leur culture », a lancé pour sa part Diane Senécal, directrice du service de développement local et régional à la MRC de L’Islet, en rappelant non seulement la grande place, mais aussi l’importance de la culture en Chaudière-Appalaches. « La culture est partout autour de nous. La culture est en nous. […] Et en plus, elle nous permet de nous développer comme territoire! »

« La prochaine étape sera de voir si le projet est bien accueilli. Des choses seront ajustées. Nous avons le désir de faire une phase 2 », conclut Mme Paquin. (Source:VirezCulture)