La Chèvrerie des Belles amours s’illustre avec brio à Toronto

Les propriétaires de la Chèvrerie des Belles amours, Sylvie Dionne et André Desjardins, qui élèvent naturellement et avec passion du chevreau de boucherie Boer pur-sang sur leur ferme située à L’Islet, ont fortement fait rayonner la région lors du Royal Agricultural Winter Fair. Cet événement de calibre mondial, qui met en valeur l’excellence en matière d’élevage, de cultures et d’alimentation, avait lieu du 3 au 12 novembre derniers à Toronto.

La chèvrerie locale a ainsi pratiquement raflé l’entièreté des premières positions dans les catégories reliées aux chèvres, soit Chevrette printemps : Tesla, première place; Chevrette d’hiver : Tania, première place, championne junior et grande championne de réserve; Chevrette un an d’hiver : Satine, première place et championne junior de réserve; Chèvre trois ans : Paige, première place, championne sénior et grande championne et Suprême; Chevreau printemps : Tom, première place, champion junior de réserve, première place dans la catégorie Troupeau. La Chèvrerie des Belles amours y a également remporté une troisième place dans la catégorie chèvre quatre ans et plus, avec Paméla.

Après 19 ans de production, l’entreprise locale est plus que satisfaite d’être ainsi reconnue par ses pairs. « Nous sommes très fiers des résultats, et c’est très encourageant pour la suite. Avec cette visibilité, ça va nous aider pour vendre davantage la reproduction », a déclaré fièrement Sylvie Dionne, lorsque rencontrée par Le Placoteux.

Une année de victoires

Non seulement la Chèvrerie des Belles amours a brillé par la qualité de ses bêtes à Toronto, mais elle s’est aussi illustrée en remportant plus tôt cette année une pléthore d’autres prix aux expositions de Saint-Hyacinthe et de Brome. En tout, 14 autres premières places y ont été raflées, avec quelques deuxièmes et troisièmes positions.

Lors de ce type de compétition, les animaux sont généralement classés selon une combinaison de critères, dont le potentiel de croissance, l’ossature (charpente), la rectitude de la structure, la capacité du corps ou volume, la musculature, ainsi que le balancement. Toutefois, selon les catégories, d’autres critères peuvent s’ajouter ou être tout simplement retirés.

« Notre secret, c’est l’amour! Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que nous sommes situés sur chemin des Belles-Amours, à L’Islet », a conclu avec humour Mme Dionne.