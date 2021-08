La construction navale à… L’Islet, une histoire séculaire

La nécessité de construire chaloupes, goélettes, et sloops s’est imposée rapidement au XIXe siècle puisque le Saint-Laurent constituait la seule voie de communication avant l’arrivée du chemin de fer et des routes. Après Saint-Thomas (Montmagny), c’est à Cap-Saint-Ignace, L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli où l’on construit le plus de bateaux.

Les goélettes sont vitales pour les paroisses riveraines au fleuve, puisqu’elles permettent le commerce de divers produits jusque vers la basse Côte-Nord. À L’Islet, l’érection d’un quai en 1855 favorise le cabotage et profite aux 15 navigateurs et charpentiers de navire de cette localité. Ces derniers lancent 25 navires, dont 13 goélettes et huit sloops et quatre bricks. Parmi les constructeurs l’Islétains, on y trouve Narcisse et Phydime Moreau, Raymond Normand, Basile Deroy et Eustache Ménard.