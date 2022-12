La Coop de Sainte-Perpétue a 75 ans

Le 17 juin 1947, quelque 47 membres potentiels de Sainte-Perpétue se retroussaient les manches et fondaient la Coop de la paroisse. Ils voulaient se doter d’un magasin qui répondait à leurs besoins et partager les profits.

75 ans plus tard, elle est toujours là, au centre du village, fière et prospère.

La Coop, avec son marché alimentaire Tradition et sa quincaillerie BMR, compte 1016 membres propriétaires. Depuis le début, le magasin a changé d’endroit, s’est agrandi et s’est mis au goût du jour à plusieurs reprises, toujours dans le but de satisfaire la clientèle et de la fidéliser.

Mme Danielle Daigle, employée de la Coop depuis 30 ans, occupe le poste de directrice générale depuis sept ans. Elle a su relever plusieurs défis au cours de sa carrière. M. Marco St-Pierre, président depuis peu, « s’est dit fier du travail fait par mes prédécesseurs, et je veux continuer à faire prospérer notre marché », a-t-il dit lors d’une journée de célébration le samedi 24 septembre.

De son côté, le maire de Sainte-Perpétue, M. Claude Daigle, a souligné dans le feuillet souvenir que « beaucoup ont délaissé nos commerces pour aller acheter des produits en ville. Malgré tout, la Coop, après toutes ces années, reste une institution au cœur de notre village ».

M. Bernard Généreux, député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup était présent et n’a pas manqué l’occasion de souligner le travail des employés de 10 ans et plus d’expérience en leur remettant un Certificat reconnaissance à chacun, de même qu’à la Coop de Sainte-Perpétue.

Ce commerce de proximité demeure très précieux pour la communauté, tout en permettant de faire des achats locaux qui diminuent l’empreinte environnementale.

Source : Conseil d’administration de la Coop de Sainte-Perpétue