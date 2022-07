La Côte-du-Sud des photographes, 2e partie, les photos de famille

Au début des années 1860, les photographes tels que William Notman et Jules-Ernest Livernois commencent à gagner leur vie grâce au portrait. Les hommes politiques, les grands marchands et les membres de familles aisées n’hésitent pas à « se faire tirer le portrait ». Cette pratique se démocratise avec le temps et presque toutes les familles de la Côte-du-Sud aujourd’hui possèdent un album de photos anciennes. Au début des années 1900, plusieurs se déplacent jusqu’à Rivière-du-Loup pour obtenir les services du photographe Stanislas Belle. D’autres professionnels suivent son exemple dans la région. Le Studio d’Arthur Gendreau à La Pocatière est digne de mention. Les Archives de la Côte-du-Sud ont hérité des 26 814 négatifs et 1737 photographies de ce remarquable photographe.