La Crème Rit de Rivière-Ouelle changera de main

Annoncé le 20 mai dernier sur la page Facebook du bar laitier La Crème Rit, le célèbre commerce de Rivière-Ouelle se spécialisant dans la crème molle changera de main dès 2024.

En effet, le propriétaire de l’endroit depuis 25 ans, en l’occurrence Rémi Beaulieu, vient d’accepter l’offre des hommes d’affaires Félix Bernier et Émile Alain, qui sont, soulignons-le, les propriétaires depuis trois saisons du Blizzaroïde Bar laitier givré, situé à Saint-Pascal.

« Fini les rumeurs! J’ai le plaisir de vous informer que je mets fin au processus de vente du bar laitier. J’ai accepté, mercredi, une offre d’achat de Félix Bernier et Émile Alain. Au fil de nos rencontres, il m’est apparu assez distinctement que ceux-ci devenaient des candidats sérieux et naturels pour assurer une transition rapide des opérations dès 2024. Un chapitre est donc terminé et un nouveau débute. Comme je dis souvent, ce n’est jamais la fin, mais c’est toujours le début de quelque chose », a déclaré Rémi Beaulieu, lui qui avait, au mois d’avril dernier, annoncé qu’il s’agissait de sa dernière année à titre d’exploitant de ce bar laitier, devenu avec le temps, une institution, voire même un incontournable dans le Kamouraska.

Modification du nom

Contacté par Le Placoteux, un des futurs propriétaires du populaire commerce rivelois, soit Félix Bernier, s’est dit très heureux que l’offre d’achat ait été acceptée. Lui et son associé y apporteront d’ailleurs quelques modifications, tout en gardant l’essentiel du travail accompli par M. Beaulieu au fil des ans.

« Le légendaire commerce se nommera, dans un avenir prochain, Le Blizzaroïde Bar laitier givré, la crème rit », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’actuel bar laitier de Saint-Pascal devrait déménager dans un endroit plus central de la ville, toutefois, le nouvel emplacement en question ne peut malheureusement pas être dévoilé pour le moment puisqu’on garde la surprise pour plus tard.

« Je vois cette acquisition comme étant une forme d’expansion de notre actuel commerce de crème molle, mais j’insiste néanmoins sur le fait que nous continuerons d’exploiter la Crème Rit de Rivière-Ouelle avec le même entrain que Rémi, et ce, pour encore plusieurs années », a-t-il assuré.

Usure covidienne

La décision de Rémi Beaulieu de se départir de sa crèmerie a été prise avec son fils Philippe, durant la dernière période des Fêtes, lui qui travaille à ses côtés depuis déjà plusieurs années. La pandémie et les nombreuses mesures sanitaires imposées par Québec auraient ainsi eu raison de sa fibre entrepreneuriale.

M. Beaulieu n’avait d’ailleurs pas digéré les nombreuses incohérences de la Santé publique qui, selon ses dires, ont particulièrement nui aux petits commerces comme le sien.

« J’avais développé une formule de repas, des sandwichs. Mais quand on a pu rouvrir, je devais garder ma salle à manger fermée. Pour moi, c’était un recul, sans parler du plaisir perdu en raison des masques, des visières, de la distanciation physique et, surtout, de l’absence de conversation avec les clients. Pendant deux ans, j’ai perdu le sens de ce que c’était pour moi La Crème Rit. J’ai trouvé ça difficile », avait-il témoigné au Placoteux en avril dernier.