La fabrication numérique plus accessible que jamais

Nous sommes maintenant à l’ère de l’industrie 4.0, ou de la quatrième révolution industrielle, caractérisée par l’automatisation et la numérisation de la fabrication. Le numérique est partout et les entreprises doivent s’adapter. Les employés de demain devront également posséder les compétences numériques recherchées.

Nous sommes aussi à l’ère de la culture maker qui met de l’avant le plaisir de créer en groupe, entre autres à l’aide d’outils de fabrication numérique comme les imprimantes 3D ou les machines-outils à commandes numériques (CNC). Cette culture s’inscrit dans la tendance du « fabriquer, ou réparer soi-même ». Les makers se rencontrent souvent dans des lieux nommés Fab Labs (pour digital fabrication laboratory, ou laboratoire de fabrication numérique) afin de réaliser leurs projets et partager des connaissances.

Plusieurs Fab Labs, ou tiers-lieux de fabrication numérique, existent sur le territoire et sont accessibles à tous : Fab Lab Fabbulle, situé au cégep de Rivière-du-Loup; Espace créatif de la bibliothèque François-Hertel, situé au cégep de La Pocatière; Espace de création, Fab Lab de la MRC de Montmagny, avec un point de service à la bibliothèque de Montmagny et un autre à Saint-Just-de-Bretenière.

Ces laboratoires de fabrication proposent des ateliers variés, comme des ateliers de réparation ou de couture, par exemple. Vous pouvez également y retrouver plusieurs outils traditionnels et des machines-outils de types imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse à commande numérique, découpeuse vinyle et autres. Les horaires varient d’un endroit à l’autre, et il est préférable de consulter leur site internet ou leur page Facebook avant de s’y rendre.

Le monde scolaire suit également la tendance, les Centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et de la Côte-du-Sud ainsi que plusieurs écoles possèdent maintenant des outils de fabrication numérique. À titre d’exemple, l’école polyvalente La Pocatière a ouvert récemment un local créatif permettant aux élèves qui ont suivi la formation nécessaire d’utiliser une imprimante 3D ou une découpeuse vinyle. Des labs créatifs sont aussi en fonction à l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile et à l’école secondaire Bon Pasteur de L’Islet.

Accro de la Techno offre également la possibilité aux élèves et aux enseignants de s’initier à la fabrication numérique par le biais de prêts d’équipements accompagnés de formations et de projets clé en main. Actuellement, les écoles peuvent emprunter une trousse d’impression 3D composée de deux imprimantes 3D et d’un ordinateur portable, ou une fraiseuse numérique haute précision accompagnée également d’un ordinateur portable. Comme nouveauté, une machine de découpe laser sera offerte au prêt à partir de l’automne 2023. Plus ou moins 150 élèves par année ont l’occasion de découvrir la fabrication numérique à l’aide d’équipements prêtés par Accro de la Techno.

Pour le bricoleur du dimanche, ou les patenteux que nous sommes, la fabrication numérique se retrouve maintenant dans nos maisons. La popularité de ces machines-outils et l’avancement des technologies ont fait en sorte qu’il existe maintenant des produits pour une utilisation domestique à des prix raisonnables. Alors que la première imprimante 3D, la SLA-250, coûtait 250 000 $ en 1988, il est maintenant possible d’acquérir une imprimante 3D à fil ou à résine pour moins de 500 $. « À vos marques, prêts, créez! »

Collaboration spéciale : Éric Dufresne, Accro de la Techno