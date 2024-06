La fiesta de la 4e Avenue est un succès

C’est sous un soleil radieux et une température estivale que Développement économique La Pocatière (DELP), en collaboration avec la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a présenté la toute première édition de l’événement, Ma 4e s’anime. L’événement, qui coïncidait avec la Fête du voisinage, a été couronné de succès.

Plusieurs activités étaient offertes aux visiteurs tout au long de la journée, notamment l’aire de jeux Promutuel qui a été fort achalandée par les petits et les grands. Conte pour enfants, ateliers de percussion, animation de rue et la musique du chansonnier, Toby Caron-Mathieu ont teinté cette journée.

Les commerçants étaient nombreux à rendre cette artère commerciale festive et dynamique en proposant des produits de qualité et des rabais intéressants pour cette journée spéciale. La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se joignent à Développement économique La Pocatière afin de remercier tous les partenaires, les organismes, les commerçants et les commanditaires, qui ont rendu le déploiement d’une telle programmation possible.

« Je suis très fier de la réponse de la population et de l’implication de nos commerçants à cet événement rassembleur qui a permis de mettre en valeur l’offre commerciale et qui nous a rappelé avec éloquence la diversité des services disponibles à La Pocatière. Le milieu pocatois a beaucoup à offrir, alors, développons ce réflexe d’aller à la rencontre de nos marchands locaux et d’utiliser les services de nos diverses organisations, et ce, tout au long de l’année », note Joël Bourque de DELP.

L’organisation remercie tous les participants, dont la présence et l’enthousiasme ont été les moteurs de motivation dans l’organisation de cet événement. C’est assurément un rendez-vous qui sera tenu à nouveau et, espérons-le, au sein d’une 4e Avenue complètement revampée!

Source : Développement économique La Pocatière