La Fondation de l’Hôpital veut une IRM à La Pocatière

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima veut doter le centre hospitalier pocatois d’une imagerie par résonance magnétique, communément appelée IRM.

La résolution adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du 24 mai dernier fait suite à des discussions informelles tenues sur le sujet avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le rêve d’avoir une IRM à La Pocatière a été verbalisé une première fois l’an dernier par le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation, lors de la précédente assemblée générale annuelle.

L’idée semblait à ce moment embryonnaire, mais elle a néanmoins cheminé dans la dernière année, au point qu’elle a été portée à l’attention du nouveau président-directeur général du CISSS, Dr Jean-Christophe Carvalho.

« C’est aussi à l’ordre du jour de ma prochaine rencontre avec le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest », a indiqué le Dr Lévesque.

Les membres de la Fondation ont donc jugé bon d’officialiser la chose en adoptant une résolution demandant au CISSS d’entamer les démarches pour faire l’acquisition de cet appareil à La Pocatière.

Une copie-conjointe de la résolution doit être envoyée non seulement au PDG du CISSS, mais également au député Rivest et au ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

« Ça prend une certaine volumétrie pour avoir une résonnance magnétique. Le conseil d’administration de la Fondation dispose des acteurs clés pour nourrir le projet. Et je m’engage à travailler de concert avec mes collègues du CISSS pour présenter le besoin du Kamouraska », a par la suite déclaré Pascal Lamarre, membre observateur sur le conseil d’administration de la Fondation et représentant de la direction générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent au Kamouraska.

Une imagerie par résonance magnétique est un appareil qui permet de regarder l’intérieur du corps par le biais d’un fort champ magnétique et d’ondes radioélectriques qui produisent des images remarquablement claires, plutôt qu’avoir recours aux rayons X.

Le Dr Lévesque est d’avis que le besoin est justifié pour doter le Kamouraska d’un tel appareil, mais qu’il faudra bien documenter la chose, notamment par le biais de statistiques de Kamouraskois qui font actuellement usage de ce service dans d’autres centres hospitaliers.

Santé financière

L’adoption de cette résolution concernant l’IRM n’est pas non plus étrangère aux résultats financiers dévoilés lors de l’AGA.

Encore une fois cette année, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima termine son exercice financier annuel avec un excédent des produits sur les charges de plus de 100 000 $, plus précisément à 109 802 $. Quant à eux, l’actif et le passif de la Fondation avoisinent presque le 2 M$.

Satisfaits des résultats et de la bonne gestion financière de l’organisation, les membres ont réitéré leur souhait de voir la Fondation procéder à davantage d’investissement en équipements dans les installations du Kamouraska.

« On est tributaire des demandes du CISSS, et on répond déjà annuellement à tout ce qu’il nous propose », a réitéré la directrice générale Maryse Pelletier.

Un projet en ophtalmologie dans lequel une somme de 100 000 $ devait être investie a même avorté, a-t-elle mentionné à titre d’exemple. « Le contrat était signé et l’ophtalmologiste devait venir à La Pocatière. À la dernière minute, il a changé d’idée. On ne contrôle pas toutes les variables », a-t-elle ajouté.

Élections

Six postes d’administrateurs étaient en élection le 24 mai. Le Dr Christian Roux et Mme Aline Laboissonnière-Fortin — impliquée à la Fondation depuis 40 ans — ont choisi de ne pas renouveler leur mandat. Une mention de remerciement soulignant son engagement a ensuite été adoptée, et un cadeau personnalisé lui a été remis.

Hélène Lévesque, pharmacienne, et Gilles Lebel ont été élus en remplacement de Dr Roux et de Mme Lasboissonnière-Fortin. Marie-Josée Caron, Lyne Pelletier, Renée-Claude Bernier et Dr Gaétan Lévesque ont de leur côté été reconduits à leur poste.