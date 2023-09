La Gauloise : Une nouvelle bière pour l’esprit d’équipe

Le vendredi 1er septembre, la Corporation des Gaulois a dévoilé sa nouvelle bière, issue d’un partenariat avec la microbrasserie Ras L’Bock : La Gauloise.

« En ce début d’année où nous accueillons en nos murs un nombre record d’étudiants-athlètes Gaulois, et où nous souhaitons continuer de mettre de l’avant nos sports d’excellence, le lancement de La Gauloise tombe juste à point. Cette bière permettra non seulement de célébrer l’engagement et le dépassement de nos athlètes, mais également de créer une appartenance forte des partisans dans la famille des Gaulois », explique Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Une idée maltée

Ce sont deux enthousiastes employés du Cégep de La Pocatière qui ont initialement proposé l’idée d’une bière à l’image des Gaulois.

« On voulait faire ressortir tout ce que les Gaulois sont en plus du sport : l’énergie contagieuse que l’on sent dans le Cégep quand il y a un match le soir, la fierté avec laquelle les gens parlent de la réussite d’un athlète ou d’une équipe. Les Gaulois, c’est une famille qui comprend d’abord nos athlètes, mais aussi toute la communauté qui les accompagne », raconte Cynthia Théberge.

Motivés par ce sentiment unificateur, Mme Théberge et Pierre-Luc Boily ont travaillé de pair avec Ras L’Bock pour le développement du produit dérivé, puis avec la Corporation des Gaulois pour la mise en marché.

Le produit final : La Gauloise. Savoureuse bière blonde, elle se veut un produit rassembleur qui permet de célébrer l’esprit d’équipe et de rendre hommage à l’engagement et à la passion des équipes sportives du Cégep de La Pocatière, de l’ITAQ et des Centres d’études collégiales de Montmagny et du Témiscouata.

Pour l’esprit d’équipe

Les Gaulois, ce sont 130 étudiants-athlètes qui évoluent dans sept disciplines : badminton, basketball, cheerleading, cross-country, football, natation et volleyball. Ils sont le trait d’union entre leur établissement d’enseignement, les bénévoles qui travaillent à leurs côtés et la population qui les soutient.

La Corporation des Gaulois a profité de la fête d’avant-match du lancement de la saison de football opposant l’équipe locale aux Pionniers de Rimouski pour introduire sa bière.

« Avec La Gauloise, on voulait que le public s’approprie les Gaulois, qu’il soit fier d’encourager nos étudiants-athlètes. Mais les Gaulois, c’est plus que le sport en soi, c’est tout ce qu’il y a autour aussi. Ce sont des gens dédiés à tous les niveaux qui contribuent à créer une communauté forte et enthousiaste », explique Dave-Antony Gaudreau, président de la Corporation des Gaulois.

La Gauloise est désormais disponible aux différents matchs de football des Gaulois, à domicile.

Source : Cégep de La Pocatière