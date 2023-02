La loterie qui fait du bien, de retour pour une 6e année

L’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) est fière d’annoncer le lancement de la 6e édition de la loterie qui fait du bien, présentée par CIMT, CHAU et TVA Est-du-Québec, en partenariat avec cinq fondations d’hôpitaux. La vente des 20 000 billets débute est entamée et le tirage des 11 prix aura lieu le 14 juin, sur les ondes de TVA Est-du-Québec, CHAU et CIMT. « Le succès de la loterie qui fait du bien démontre une formidable solidarité chez nos partenaires, nos employés et nos bénévoles, mais aussi chez les citoyens qui se soucient du mieux-être des personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec, dit Mélanie Lepage, directrice de l’ACEQ. C’est une initiative gagnante pour toute la collectivité ! » La valeur totale des prix à gagner atteint un sommet inégalé cette année : 31 533 $. Procurez-vous votre billet et consultez la liste complète des prix à aceq.org.

Source : Association du cancer de l’Est du Québec