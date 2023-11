La MRC de Kamouraska à la recherche d’architectes et de technologues en maisons anciennes

La MRC de Kamouraska souhaite connaître les architectes et technologues ayant de l’expérience en maisons anciennes afin d’aider les propriétaires dans leur recherche de ressources dans le domaine.

Les personnes ou entreprises recherchées sont en mesure de réaliser des esquisses pour redonner le caractère patrimonial aux maisons qui ont été transformées au fil du temps. Ces esquisses visent les composantes extérieures des bâtiments, notamment l’ornementation, les revêtements, les éléments de saillies et les ouvertures.

« Compte tenu des nouvelles responsabilités du milieu municipal en matière de patrimoine bâti, la MRC de Kamouraska souhaite mieux connaître les ressources du milieu pour développer éventuellement des outils et répondre aux besoins des citoyens », mentionne le préfet élu, Sylvain Roy.

Les personnes et entreprises intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae et portfolio avec quelques exemples de projets réalisés sur des maisons patrimoniales. Les projets doivent être de qualité professionnelle et respecter les critères de rénovation patrimoniale. Les documents doivent être transmis à jmaguire@mrckamouraska.com.

Source : MRC de Kamouraska