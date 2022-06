La MRC de L’Islet dévoile ses lauréats des Prix du patrimoine 2022

La MRC de L’Islet dévoile ses quatre lauréats pour l’édition 2022 des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Initié par Culture Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches, ce concours récompense les réalisations locales ayant contribué à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Dans la catégorie Conservation et préservation, le prix est allé à M. Yves Plante et à Mme Sylvie Chamard pour la restauration intérieure et extérieure de leur résidence de style monumental. Consultant des experts en conservation, les propriétaires ont su préserver les composantes d’origine tout en y intégrant des éléments nécessaires à la vie moderne.

La Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies a pour sa part été récompensée dans la catégorie Interprétation et diffusion pour la 5e édition de ses activités sous le thème Un patrimoine bien vivant ! Cet organisme a su faire vivre le patrimoine à plus de 2 000 participants à travers plusieurs activités variées. Pour cette catégorie, le jury a également remis une mention spéciale à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud pour son rallye Voyage dans le temps.

Dans la catégorie Porteurs de tradition, c’est M. Arnaud Caron-Daneault, artisan maîtrisant plusieurs techniques ancestrales, qui a vu ses efforts de transmission de son savoir-faire être récompensés.

Enfin, c’est le Musée de la mémoire vivante qui a été primé dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage pour l’aménagement de la Tour de l’innovation offrant une vue et une interprétation des paysages l’environnant.

Source : MRC de L’Islet