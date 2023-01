La MRC de L’Islet lance un appel à projets dans  le cadre du Fonds de vitalisation

La MRC de L’Islet annonce l’ouverture d’un appel à projets visant à soutenir les initiatives structurantes pour la vitalité des collectivités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Omer et Tourville. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 1er mars 2023, inclusivement.

Le Fonds de vitalisation est une enveloppe financière issue d’une entente de vitalisation économique signée entre les quatre municipalités mentionnées ci-haut, la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Les projets éligibles pour cet appel devront contribuer à :

Créer de la richesse et développer l’économie locale;

Stabiliser, voire redresser les indicateurs démographiques, notamment par la venue de travailleurs(euses);

Consolider et développer le sentiment d’appartenance et de fierté chez les jeunes;

Renforcer la capacité d’agir (empowerment) individuelle et collective dans une perspective d’épanouissement des personnes et de développement de la collectivité.

L’aide financière accordée pourra atteindre 90 % des dépenses admissibles, hormis pour les entreprises privées où celle-ci ne pourra dépasser 50 %.

Les municipalités, les entreprises privées, d’économie sociale ainsi que les coopératives (à l’exception de celles du secteur financier), les organismes à but non lucratif, les organismes du milieu de l’éducation et les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise sont invités à consulter les informations concernant ce fonds sur le site Web de la MRC de L’Islet, dans la section Fonds, programmes et aide financière.

Pour plus d’information et pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec M. Patrick Hamelin, directeur général au 418 598-3076, poste 244, ou par courriel à p.hamelin@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet