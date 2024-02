La persévérance scolaire, un travail d’équipe

Alors que le mois de février sonne la mi-parcours de l’année scolaire, les Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiennent du 12 au 16 février, sont une occasion privilégiée pour aider les élèves, étudiants, à garder de la motivation. Et chaque année, les partenaires de la Démarche COSMOSS en profitent pour mettre en lumière des gestes qu’il est possible de poser auprès des jeunes qui nous entourent, car le soutien de la collectivité dans leur réussite éducative est essentiel.

En matière de soutien et de sensibilisation à la conciliation études-travail, plusieurs événements sont proposés. Le 14 février, de 12 h à 13 h, un webinaire sera consacré à la découverte de la plateforme JeConcilie.com et ses possibilités d’utilisation auprès des jeunes qui combinent études-travail. Information et inscription à cosmoss.qc.ca.

Dans le cadre d’un partenariat avec les chambres de commerce et d’industrie de la région, des rencontres sur la conciliation études-travail sont prévues du côté des MRC de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette. À cette occasion, il sera entre autres questions des principes clés pour favoriser la réussite éducative des jeunes.

Les efforts d’employeurs favorisant la conciliation études-travail seront soulignés au sein des démarches COSMOSS de Kamouraska, Témiscouata, La Mitis, La Matanie et La Matapédia avec le concours Mon boss c’est le meilleur. Ce dernier met en valeur des entreprises qui soutiennent la conciliation études-travail.

Des municipalités adopteront des résolutions en appui à la persévérance et certaines hisseront le drapeau officiel des JPS.

Le 15 février, plus de 1600 élèves de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire participeront au rendez-vous virtuel de motivation scolaire de Laurent Duvernay-Tardif et de ses invités. Au sein de plusieurs écoles et d’organismes communautaires, des activités d’encouragement seront aussi organisées tout au long de la semaine.

Du vert en soutien

Le jeudi 15 février, la population est invitée à porter une touche de vert à l’occasion du jeudi PerséVERT. Il s’agit d’une vague d’encouragement aux jeunes aux couleurs des JPS, soit le vert qui symbolise la jeunesse et l’espoir. Pour y participer, il s’agit de mettre une touche de VERT à l’honneur, qu’il s’agisse d’un foulard, d’un chandail ou de lunettes, et partager ce geste fièrement avec le mot-clic #perséVERT2024.

Découvrir tous les outils disponibles pour parler de persévérance scolaire à journeesperseverancescolaire.com.

Source : Démarche COSMOSS