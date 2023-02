La Pocatière aura ses bannières Maniac Moto et Maniac Branché

L’engouement pour les motos à essence, mais surtout celui pour les motos électriques ne se dément pas. Le propriétaire de Maniac Moto et Maniac Branché de Montmagny, Éric Dorval, en profite pour prendre de l’expansion et ouvrir deux nouvelles succursales de son entreprise au KRTB, dont une à La Pocatière.

Les deux divisions Maniac Moto et Maniac Branché s’installeront dans l’ancien local de Sports Experts au Carrefour La Pocatière. Les curieux ont déjà pu constater dans les dernières semaines qu’une entreprise préparait son arrivée, les vitrines du local ayant été placardées de papier brun pour la durée des travaux. « L’ouverture est prévue pour le 1er mars. Il va peut-être rester encore un peu de décoration à faire dans le local, à la suite de l’ouverture, mais on sera prêt à servir les clients », indique Éric Dorval.

Deux employés seront embauchés pour tenir boutique à La Pocatière. Ils seront formés pour être en mesure de faire des réparations mineures, au besoin, sur les véhicules récréatifs électriques. « Ce sont des véhicules tellement fiables, ça ne brise pratiquement jamais ! », s’exclame le propriétaire. Un commissionnaire arrêtera néanmoins deux à trois fois par semaine à La Pocatière pour cueillir les motos électriques ou à essence qui nécessiteront des réparations plus importantes, pour les acheminer à Montmagny.

« On veut tester le marché pour commencer. Si la réponse est là, on ne négligera pas de bonifier l’offre de service à La Pocatière. Mais on est optimiste, car on a déjà une très bonne clientèle de La Pocatière et ses environs à notre magasin de Montmagny. En plus, le marché pour la moto électrique est actuellement en pleine effervescence, comme on peut l’observer aux États-Unis », confie Éric Dorval.

La popularité de cette nouvelle gamme de véhicules récréatifs, qui inclut les scooters et les motos électriques, est particulièrement forte en milieu urbain. Elle s’explique, selon le propriétaire de Maniac Branché, pour les adultes de plus de 18 ans détenteurs d’un permis de conduire standard, et l’absence d’immatriculation à débourser. « La vitesse maximale est de 32 km/h. C’est parfait pour la mobilité sur courte distance. »

L’éventail de véhicules récréatifs électriques de Maniac Branché comprendra des vélos, des scooters et des trottinettes, mais également des triporteurs et des quadriporteurs. Celui de Maniac Moto se concentrera sur les véhicules récréatifs à essence, notamment ceux de la marque CF Moto. Cette marque se spécialise aussi dans les VTT et les véhicules côte à côte.