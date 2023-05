La Pocatière : Le maire souhaite un pavillon universitaire

La médecine vétérinaire est morte et enterrée à La Pocatière, mais le maire Vincent Bérubé rêve toujours de doter sa ville d’un pavillon universitaire. Ce souhait décomplexé a été exprimé en marge de la relance du Comité attractivité – Institutions – Ville de La Pocatière, auquel se greffent des acteurs du milieu scolaire pocatois, du primaire au collégial.

Vincent Bérubé parle d’une relance du Comité attractivité – Institutions – Ville de La Pocatière, car un comité semblable, qui ratissait un peu moins large, avait été mis sur pied à l’époque de l’ancien maire Sylvain Hudon. Ses travaux avaient été suspendus avec la pandémie.

« On rassemble des représentants de toutes les institutions scolaires publiques et privées de La Pocatière, en plus de représentants du milieu économique et de nos centres de recherches », résume-t-il.