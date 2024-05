La Roche à Veillon présente la comédie Maestro

Les projecteurs s’allumeront dès le 20 juin à La Roche à Veillon resto-théâtre de Saint-Jean-Port-Joli, qui accueillera la comédie Maestro de Claude Montminy. Créé en 2013, le spectacle a parcouru les scènes du Québec et de l’Ontario, s’attirant les éloges des spectateurs et de la critique.

En pleine tourmente amoureuse, Maude réalise qu’il est temps pour elle de prendre son destin en main. Fatiguée d’être reléguée au second plan, elle aspire à devenir soliste. Déterminée, elle décide d’inviter un grand chef d’orchestre chez elle pour le convaincre de lui offrir sa chance. Mais rien ne se déroule comme prévu lorsque l’ex de Maude, lui-même musicien, s’invite au dîner. Entre ambition professionnelle et désirs personnels, Maude découvrira que la route vers la réussite est semée d’embûches et de compromis.

La distribution est composée de Pierre-Yves Charbonneau, Amélie Laprise et Antoine Paré-Poirier, alors que la mise en scène est signée par le vétéran de la comédie Carol Cassistat. La version traduite en anglais de Maestro a remporté en 2017 le prestigieux prix de la meilleure nouvelle comédie décerné par la Playwrights Guild of Canada.

60 ans pour la Roche à Veillon

Pour souligner son 60e anniversaire de fondation, la Roche à Veillon resto-théâtre prévoit des festivités spéciales tout au long de l’été. La programmation complète sera dévoilée bientôt. Le public de partout sera invité à célébrer cet événement marquant.

L’organisation a récemment procédé à des améliorations significatives de sa salle de spectacle, incluant l’ajout de rangées VIP, et une reconfiguration pour un confort optimal des spectateurs. Pour réserver vos places, visitez le site rocheaveillon.com, écrivez au info@rocheaveillon.com ou appelez le 418 598-7409.