La Saint-Valentin à Saint-Germain

Sur le fond rose bleuté des montagnes au coucher de soleil s’élève le clocher de l’église. Au cœur du village, les Germainiens jasent, les enfants courent, les dames servent du chocolat chaud.

Le maire Roger Moreau prend la parole : « Merci d’être ici pour souligner la fête de l’amour et le fait que nous sommes maintenant plus de 300 à habiter notre beau petit village. On ne lâche pas : prochain objectif 350 ! Nous avons la chance de tous nous connaître. Quelle richesse ! Soyons solidaires, proches des uns et des autres, proches des familles qui ont mal, au Québec et dans le monde. Après tout, nous sommes une grande famille. Les cloches sonneront maintenant pour ces familles et les nôtres ».

Le bedeau Yvon Lévesque fait vigoureusement s’envoler le son puissant des lourdes cloches. Le citoyen Guy Lavigueur lit un extrait de « Ode au Saint-Laurent » de Gatien Lapointe.

Les conversations animent à nouveau les lieux. L’amour retourne dans chaque maison dans les cœurs grands ouverts au monde des Germainiens.

Jacinthe Thiboutot, Saint-Germain-de-Kamouraska