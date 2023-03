La Salle André-Gagnon accueille le spectacle «Supertramp Memories»

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le spectacle School —Supertramp Memories le samedi 1er avril à 20 h. Depuis 2002, School —Supertramp Memories foule les planches des salles de spectacle et festivals du Québec et du reste du Canada.

La formation originaire de la Mauricie séduit les plus grands admirateurs de Supertramp par son interprétation rigoureuse et énergique des plus grands succès du groupe. School – Supertramp Memories est une formation réunissant des musiciens de haut niveau qui ont tous un attachement particulier à la musique de ce groupe mythique. Le sérieux et la minutie avec laquelle chaque membre aborde et reproduit la musique de Supertramp vous laisseront sans aucun doute un souvenir inoubliable.

L’immense popularité dont a joui ce groupe britannique au Québec explique le succès de cette formule hommage qui permet aux spectateurs de retrouver une musique qui a, le plus souvent, marqué leur vie. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon