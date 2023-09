La Ville de La Pocatière décore ses pompiers

La Ville de La Pocatière a procédé à la remise de différentes distinctions à près d’une trentaine de pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière (SISI).

En présence de représentants des quatre conseils municipaux membres du Service intermunicipal, soit les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime-d’Ixworth, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de la Ville de La Pocatière, les pompiers du SISI ont reçu certificats, barrettes et médailles.

Une vingtaine d’entre eux ont reçu les certificats de l’École nationale des pompiers pour des formations concernant les matières dangereuses, la désincarcération, l’opération d’autopompe, la prévention des impacts psychologique, l’autosauvetage ou la sécurité lors d’intervention impliquant des véhicules électriques, hybrides et à pile combustible.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière a la chance d’avoir dans ses rangs des pompiers expérimentés qui comptent de nombreuses années de service. Pierre-André Leclerc et Éric Thibault ont reçu la médaille des pompiers pour services distingués. Cette médaille est remise aux membres d’un service d’incendie canadien qui ont cumulé 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions qui comportent des risques. Finalement, une barrette a été remise à François Bérubé et Stéphane Dubé, directeur du SISI, pour 30 ans de service.

Vincent Bérubé, maire de la Ville de La Pocatière, a tenu à souligner la grande disponibilité, la fidélité et l’implication des pompiers dans le cadre de leurs interventions afin d’assurer la sécurité et la protection des citoyens. Il a terminé en remerciant les employeurs qui acceptent de libérer les pompiers lors des appels d’urgence, et les conjoints qui assurent le quotidien lorsque la brigade est en intervention. Sans leur ouverture et leur compréhension, rien de cela ne serait possible.

Source : Ville de La Pocatière