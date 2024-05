Lancement de la nouvelle saison des Escapades

L’initiative Les Escapades a lancé officiellement sa nouvelle programmation printemps-été 2024 récemment. Celle-ci propose quatorze activités agrotouristiques et créatives aux thèmes variés, impliquants plus d’une trentaine de collaborateurs et se déroulant sur le territoire de la MRC de L’Islet, en Chaudière-Appalaches.

L’événement qui a eu lieu à La Vigie à Saint-Jean-Port-Joli a regroupé près de 200 personnes de tous horizons: des élus, des acteurs du milieu, des partenaires financiers, des organismes locaux, et des citoyens. Soulignons également la participation de M. Bernard Généreux, Député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, ainsi que M. Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet et maire de Saint-Jean-Port-Joli, qui ont tous les deux souligné les honneurs reçus dernièrement par les Escapades.

Ce projet collectif a remporté le Prix de la Meilleure Stratégie pour le Développement du Tourisme Créatif, dans la catégorie destination rurale, décerné par le Creative tourism networkR. Suite au bel engouement reçu durant la saison 2023, le Regroupement des ARRÊTS Gourmands de la Région de L’Islet (maintenant renommé «Les Escapades»), qui est l’OBNL à l’origine du projet, a décidé de récidiver en organisant une deuxième saison qui sera divisée en deux temps: la programmation printemps-été qui vient d’être lancée, tandis que les activités pour l’automne et l’hiver seront annoncées à la fin de l’été. Le territoire, les savoir-faire et les produits locaux sont à l’honneur, et les rencontres de cœur et de passion avec les producteurs·trices, artisan·e·s, professionnel·le·s sont au centre de la démarche.

La nouvelle saison commence le 19 mai avec un souper à l’aveugle à l’Auberge des Glacis à L’Islet. Les participants seront invités à déguster un menu secret conçu pour l’occasion par le chef Julien Allard. Il mettra en valeur les produits de deux producteurs·trices mystères qui seront présents pour parler de leur métier et de leurs produits.

Le Pollux Band offrira un mini-concert pour finir la soirée. La programmation complète et les billets sont disponibles sur le site web www.lesescapades.ca. Les Escapades est une initiative qui vise à faire rayonner les artisan-e-s culturels et agroalimentaires de la région de L’Islet en jumelant des entreprises ou individus qui offrent ensemble une expérience authentique et mémorable au grand public : Fabrication de cosmétiques naturels, permaculture, soupers gastronomiques, conférences, tricot, yoga, cueillette, méditation : etc..

Ce projet est le fruit d’un partenariat avec Destination Région L’Islet et la MRC de L’Islet, et bénéficie du soutien financier de plusieurs entreprises de la région.