Lancement d’une loterie de financement pour la Finale des Jeux du Québec

En collaboration avec l’Association des concessionnaires d’automobiles et de camions de Rivière-du-Loup, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ — 2022) lance sa plus importante activité de financement populaire : une loterie.

6000 billets sont mis en vente au coût de 20 $. Le grand gagnant remportera un crédit de 30 000 $ à l’achat d’un véhicule neuf, qu’il pourra choisir chez l’un des quatorze concessionnaires de Rivière-du-Loup. Deux autres chanceux recevront une carte-cadeau de 5000 $ chez Ameublements Tanguay et un chèque-cadeau de 2000 $ chez Club Piscine Super Fitness de Rivière-du-Loup. En achetant leur billet, les participants soutiendront la Finale, qui devrait constituer l’un des premiers rassemblements multisports à se tenir au Québec depuis le début de la pandémie, en plus d’encourager par la bande la reprise du sport chez les jeunes, dans l’excellence et le plaisir, après une longue période d’arrêt forcé.