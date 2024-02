L’association bloquiste du comté croit en ses chances de remporter la prochaine élection

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh a récemment lancé un ultimatum au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Il exige de ce dernier qu’il livre, d’ici le 1er mars, le programme d’assurance médicaments promis, sinon l’entente permettant au PLC de ne pas être renversé par les oppositions sera déchirée. Des élections fédérales pourraient ainsi avoir lieu prochainement.

Localement, la présidente du conseil exécutif bloquiste de la circonscription, Diane Sénécal, croit fortement aux chances de sa formation politique de reconquérir le siège perdu en 2009 aux mains de Bernard Généreux. Bien que les démarches pour trouver un candidat n’aient pas encore porté fruit, Mme Sénécal, malgré la situation, demeure confiante pour la suite des événements, car elle prétend que la façon d’agir de l’actuel chef conservateur, Pierre Poilievre, ne résonne généralement que peu dans la population québécoise, et que le comté n’y fait pas exception.

« Je sais que Bernard Généreux est très bien implanté dans la circonscription. Je pense néanmoins que l’actuel discours et le style de son chef n’ont pas l’écho souhaité, ce qui pourrait localement nous donner un avantage », a-t-elle exprimé avec assurance au Placoteux.

La pente demeure cependant longue à remonter pour les bloquistes, car selon le site de projections électorales Si la tendance se maintient, le Bloc Québécois ne récolte présentement que 26 % des intentions de vote dans le comté, soit 21 points de moins que les conservateurs qui, eux, en recueillent 47 %. Rappelons également qu’à l’élection fédérale de 2021, Bernard Généreux a obtenu plus de 50 % des voix exprimées, alors que le bloquiste Simon Bérubé n’en a amassé que 26 %, ce qui démontre que la tendance actuelle demeure sensiblement la même.

Des finances « correctes », mais des rapports financiers absents

Si les finances sont un élément essentiel à la bonne conduite d’une campagne électorale, les rapports financiers du conseil exécutif bloquiste de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup ne sont pourtant pas disponibles sur le site d’Élections Canada, alors que les rapports des deux autres associations politiques, en l’occurrence ceux du Parti libéral du Canada et du NPD, y figurent.

Questionnée à savoir pourquoi aucun rapport financier de son association n’apparaissait sur le site en question, Mme Sénécal a déclaré ne pas en connaître la raison. Elle a tout de même révélé au Placoteux que lesdites finances sont relativement bonnes, mais sans pour autant en définir le montant.

« Elles sont correctes, mais elles pourraient être mieux », a-t-elle avoué, avant d’ajouter qu’il y aurait ultérieurement des activités de financement pour regarnir la bourse.

À l’opposé, les coffres de l’association conservatrice de la circonscription sont beaucoup plus garnis, puisque selon le dernier rapport financier affiché, la somme déclarée est de 52 789,55 $, soit amplement pour couvrir l’entièreté des dépenses relatives à une élection.

On ne peut toutefois pas en dire autant de la caisse de l’association locale du Parti libéral du Canada, qui cumule seulement 625 $ pour le même exercice. Quant au montant déclaré pour le NPD, il est plus que bas puisque l’association locale est en déficit de 21,02 $.

François Lapointe ne sera pas candidat

Celui qui a été le député néo-démocrate de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup de 2011 à 2015, et également candidat libéral à l’élection fédérale de 2021, François Lapointe, a assuré au Placoteux lors d’un récent échange de courriel qu’il ne serait pas candidat pour une quelconque formation politique, et qu’il ne commenterait d’ailleurs pas non plus la scène fédérale, car, dit-il, il a quitté le milieu.